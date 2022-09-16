Токио, 16 сентября, 2022, 06:46 — ИА Регнум. SEGA официально отказалась от названия Yakuza, на Западе все новые игры франшизы будут выходить под торговой маркой Like A Dragon. Об этом 16 сентября сообщает портал Kotaku.

Иван Шилов ИА REGNUM Yakuza: Like a Dragon

Журналисты обратили внимание, что все недавно анонсированные проекты компании не имеют в наименовании слова Yakuza. Они связались с представителями SEGA, которые подтвердили, что разработчик и издатель действительно отказался его использовать. Собеседник корреспондентов пояснил, что Like a Dragon «более точно соответствует японскому названию» студии Ryu Ga Gotoku (которое и переводится на английский, как Like a Dragon).

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Ryu Ga Gotoku анонсировала ремейк игры Like a Dragon: Ishin! , которая вышла в 2014 году в Японии на PlayStation 3 и PlayStation 4. Его релиз состоится в феврале 2023 года на ПК и консолях.