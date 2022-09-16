Южно-Сахалинск, 16 сентября, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Вулкан Эбеко, который практически ежедневно выбрасывает столбы пепла на различную высоту, на этот раз произвёл пепловый выброс в форме символа «Z».

(сс) amanderson2 Вид на вулкан Эбеко

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После выброса над вулканом образовалось пепловое облако с четкими очертаниями символа «Z». Фото в своём телеграм-канале опубликовал глава Северо-Курильска Александр Овсянников.

«Вулкан Эбеко выразил свою жизненную позицию», — написал Овсянников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северо-Курильске на Парамушире после очередного выброса пепла из вулкана Эбеко 16 сентября прошёл чёрный дождь.