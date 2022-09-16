Якутск, 16 сентября, 2022, 06:47 — ИА Регнум. Восстановительные работы на линиях электропередачи в Якутске и пригороде завершены. Об этом сообщил 16 сентября замминистра ЖКХ и энергетики Якутии Дмитрий Шувалов.

40.мвд.рф Линия электропередачи

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Всего после порывистого ветра с просьбой устранить аварии горожане обратились в ПАО «Якутскэнерго» 158 раз, все заявки отработаны. В устранении аварий участвовали 50 человек и 16 единиц техники.

В том числе обращения от жителей Якутска принимали и продолжают принимать в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура оценит оперативность восстановления электроснабжения в Якутске после шквалистого ветра. Внимание также уделят качеству взаимодействия аварийных служб.