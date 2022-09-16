Южно-Сахалинск, , 06:33 — REGNUM В Северо-Курильске на Парамушире 16 сентября прошёл чёрный дождь, сообщило astv.ru со ссылкой на местных жителей.

Дождь Алексей Яковлев

Читайте также: Извержение вулкана началось на Сахалине во время школьной линейки

Дождь обрушился на Северо-Курильск и оставил черные следы, которые особенно заметны на белых подоконниках, автомобилях и фасадах зданий.

Осадки по времени совпали с очередным выбросом из вулкана Эбеко. Капли в воздухе смешались с вулканическим пеплом и окрасились в черный свет.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в Северо-Курильске 1 сентября во время школьной линейки началось извержение вулкана Эбеко.