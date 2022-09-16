Москва, , 06:37 — REGNUM В ходе банкротства российской кинокомпании «Форвард-Фильм» к субсидиарной ответственности по заявлению конкурсного управляющего было привлечено иностранное юрлицо-собственник — New Century Distribution LLC из Швейцарии. По сумме дело приостановлено «до окончания расчётов с кредиторами», передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Тем же определением суда истцу было отказано в привлечении к ответственности по долгам актива ещё ряда лиц, в том числе Кристофера Рено, чьи данные схожи с данными американского кинорежиссёра.

Судья Бубнова решила «установить наличие оснований, предусмотренных статьей 10 (статьей 61.11) Закона о банкротстве, для привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Форвард-Фильм» компании New Century Distribution LLC».

В ЕГРЮЛ ООО «Форвард-Фильм» фигурирует с 2005 года. Собственником числится швейцарская фирма New Century Distribution («Нью Сенчури Дистрибьюшн Ллс»). Банкротом кинокомпания стала в 2018 году. Кинокомпания фигурирует в товарных знаках на такие фильмы как «Улица разбитых фонарей», «Тайны следствия».

Напомним, ранее в рамках банкротного спора другой кинокомпании — ООО «Корпорация Русская фильм группа» к ответу по долгам пытались привлечь Джеки Чана и экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера. Оба сыграли в фильме «Тайна печати дракона» главные роли.