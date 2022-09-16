Лондон, , 06:29 — REGNUM Британские власти должны были пригласить президента России Владимира Путина на похороны королевы Великобритании Елизаветы II, написала обозреватель Мэри Дежевски в статье для газеты The Independent.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Журналистка выразила сожаление по поводу решения Лондона исключить российского лидера из списка приглашенных на мероприятие. Она напомнила, что Путин был одним из первых, кто выразил соболезнования в связи с кончиной королевы, а текст его обращения был опубликован на сайте Кремля, и это очень удивило Дежевски.

Кроме того, обозреватель назвала формулировку послания президента России «образцом приличия», поскольку в нем было необязательное для такого документа словосочетание «по праву». В тексте было сказано, что «Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене».

Журналистка считает, что, не пригласив Путина на похороны, власти Великобритании упустили уникальный шанс наладить дипломатические отношения между Лондоном и Москвой, чем британская сторона могла воспользоваться, выступив посредником диалога Запада с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в любом случае не собирался посещать мероприятия, связанные с прощанием с Елизаветой II.

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