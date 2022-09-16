Лондон, 16 сентября, 2022, 06:29 — ИА Регнум. Британские власти должны были пригласить президента России Владимира Путина на похороны королевы Великобритании Елизаветы II, написала обозреватель Мэри Дежевски в статье для газеты The Independent.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Журналистка выразила сожаление по поводу решения Лондона исключить российского лидера из списка приглашенных на мероприятие. Она напомнила, что Путин был одним из первых, кто выразил соболезнования в связи с кончиной королевы, а текст его обращения был опубликован на сайте Кремля, и это очень удивило Дежевски.

Кроме того, обозреватель назвала формулировку послания президента России «образцом приличия», поскольку в нем было необязательное для такого документа словосочетание «по праву». В тексте было сказано, что «Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене».

Журналистка считает, что, не пригласив Путина на похороны, власти Великобритании упустили уникальный шанс наладить дипломатические отношения между Лондоном и Москвой, чем британская сторона могла воспользоваться, выступив посредником диалога Запада с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в любом случае не собирался посещать мероприятия, связанные с прощанием с Елизаветой II.