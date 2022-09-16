Муйский район, Бурятия, 16 сентября, 2022, 06:22 — ИА Регнум. В Бурятии завершена проверка по факту несчастного случая при проведении работ на перегоне Икабья-Сенаторский ВСЖД, в результате которого погиб рабочий. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Pixabay.com Железная дорога

По данным ведомства, 27 июня работники субподрядчика укладывали на перегоне защитные водоотводные железобетонные лотки вдоль железнодорожных путей. В какой-то момент выдвижная стрела крана близко приблизилась к линии электропередачи с напряжением до 35 кВ.

«В результате этого произошла электрическая дуга, которая поразила электрическим током работника Общества, державшегося в этот момент за металлические стропы стрелы, что повлекло наступление тяжких последствий в виде смертельного несчастного случая работника», — рассказали в прокуратуре.

Как отмечается, субподрядчик не согласовал дату, время и место проведения работ с Таксимовской дистанцией электроснабжения. По итогам проверки в адрес руководства фирмы внесено представление, четверо сотрудников получили выговор.

Кроме того, против машиниста крана возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Расследование дела взято на контроль в транспортной прокуратуре.