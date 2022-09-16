Пекин, , 06:06 — REGNUM Первый среднемагистральный авиалайнер полностью китайской разработки C919 готовится получить летный сертификат, сообщает 15 сентября газета China Daily.

C919 Weimeng

Самолет китайской разработки C919 скоро получит сертификат летной годности и будет доставлен авиакомпании China Eastern Airlines в этом году, заявил 15 сентября во время церемонии открытия первой конференции World Design Cities Conference в Шанхае главный конструктор самолета У Гуанхуэй.

Авиакомпания China Eastern Airlines станет первой, кто получит самолет, разработанный исключительно в Шанхае. У отметил, что узкофюзеляжный авиалайнер 1 августа выполнил все испытательные полеты, необходимые для получения сертификата летной годности.