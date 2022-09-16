Гуанчжоу, Китай, 16 сентября, 2022, 06:00 — ИА Регнум. Ряд городов провинции Гуандун на юге Китая начали бесплатное введение двухвалентной вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ) китайского производства ученицам младших классов средней школы младше 14 лет, сообщает 15 сентября газета China Daily.

Pan American Health Organization PAHO Вакцинация

По данным провинциальной комиссии здравоохранения, ожидается, что программа, направленная на профилактику рака шейки матки, ежегодно принесет пользу более чем 750 000 девочкам в провинции Гуандун. Первая доза будет введена в период с сентября по ноябрь, а вторая доза — в марте и апреле следующего года.

В ноябре правительство провинции опубликовало план работы и выделило на эти цели 600 млн юаней ($86,1 млн), а затем городские власти разработали подробные планы.