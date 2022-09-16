Владивосток, , 09:24 — REGNUM В Приморском политехническом колледже во Владивостоке благодаря национальному проекту «Образование» 16 сентября открыли новые мастерские для студентов отделения «Архитектура и строительство» по направлениям «Архитектура» и «Технологии информационного моделирования BIM», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Новые мастерские для архитекторов Пресс-служба правительства Приморского края

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На торжественном открытии новых классов директор политехнического колледжа Олег Крицкий отметил, что учебное заведение является одним из победителей конкурса по предоставлению федеральных средств на оснащение мастерских.

«Благодаря обновлению технической базы колледж имеет возможность формировать свои учебные программы в соответствии с современными требованиями отрасли, а компетенции выпускников отвечают текущим требованиям рынка труда. Мастерские оборудованы современными мощными компьютерами, которые позволяют студентам создавать свои проекты в различных графических программах. В Приморском крае это единственный колледж, который готовит архитекторов. Мастерская пока единственная сертифицированная в регионе. Преподаватели прошли специальное обучение и могут проводить демонстрационный экзамен», — пояснил директор колледжа.

В 2022 году по нацпроекту оборудовано 12 мастерских в шести колледжах: во Владивостоке, Большом Камне, Уссурийске и Дальнегорске.

С 2022 по 2024 годы в приморских колледжах будут оборудованы 48 мастерских по приоритетным направлениям, которые востребованы в крае. Так, в этом году открываются учебно-производственные классы по направлениям «Ресторанный сервис», «Поварское дело», «Сварочные технологии» и другие. В Дальневосточном судостроительном колледже в Большом Камне новые мастерские по направлениям «Сборка корпусов металлических судов» и «Неразрушающий контроль» были открыты 1 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в краевой школе-интернате №9 посёлка Переяславка для детей с интеллектуальными нарушениями по национальному проекту «Образование» открылся центр профессиональных компетенций.