Китай осудил американский Акт о политике в отношении Тайваня
Пекин, 16 сентября, 2022, 05:54 — ИА Регнум. Китай решительный протест Соединенным Штатам после того, как Комитет Сената США по международным отношениям одобрил Акт о политике в отношении Тайваня от 2022 года, заявив, что законопроект нарушает принцип «одного Китая» и три совместных коммюнике Китая и США, сообщает 16 сентября газета China Daily.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Мао Нин на регулярном пресс-брифинге призвала Вашингтон не продвигать обсуждение законопроекта.
По словам Мао, принцип «одного Китая» является политической основой китайско-американских отношений, а также основным смыслом трех совместных китайско-американских коммюнике. Законопроект будет вынесен на рассмотрение Сената, и он должен пройти полное одобрение Сената и Палаты представителей, прежде чем будет представлен в Белый дом и подписан президентом США.
Китай решительно выступает против этого акта, сказала Мао, поскольку он вмешивается во внутренние дела Китая, противоречит международному праву и основным нормам, регулирующим международные отношения, а также посылает серьезные неправильные сигналы сепаратистским силам «независимости Тайваня».
Пекин настоятельно призвал Вашингтон соблюдать принцип «одного Китая» и три совместных коммюнике Китая и США и искренне соблюдать обещание президента США о том, что страна не поддерживает «независимость Тайваня. США должны прекратить разыгрывать «тайваньскую карту» и не использовать Тайвань для сдерживания Китая, добавила она.
Подчеркнув, что в мире существует только один Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, Мао заявила, что Китай будет решительно добиваться полного национального воссоединения.