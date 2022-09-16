Пекин, 16 сентября, 2022, 05:54 — ИА Регнум. Китай решительный протест Соединенным Штатам после того, как Комитет Сената США по международным отношениям одобрил Акт о политике в отношении Тайваня от 2022 года, заявив, что законопроект нарушает принцип «одного Китая» и три совместных коммюнике Китая и США, сообщает 16 сентября газета China Daily.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Мао Нин на регулярном пресс-брифинге призвала Вашингтон не продвигать обсуждение законопроекта.

«Если акт будет дополнительно обсуждаться и даже принят в качестве закона, это сильно пошатнет политическую основу китайско-американских отношений и вызовет чрезвычайно серьезные последствия для двусторонних отношений, а также мира и стабильности через Тайваньский пролив», — предупредила пресс-секретарь.

По словам Мао, принцип «одного Китая» является политической основой китайско-американских отношений, а также основным смыслом трех совместных китайско-американских коммюнике. Законопроект будет вынесен на рассмотрение Сената, и он должен пройти полное одобрение Сената и Палаты представителей, прежде чем будет представлен в Белый дом и подписан президентом США.

Китай решительно выступает против этого акта, сказала Мао, поскольку он вмешивается во внутренние дела Китая, противоречит международному праву и основным нормам, регулирующим международные отношения, а также посылает серьезные неправильные сигналы сепаратистским силам «независимости Тайваня».

Пекин настоятельно призвал Вашингтон соблюдать принцип «одного Китая» и три совместных коммюнике Китая и США и искренне соблюдать обещание президента США о том, что страна не поддерживает «независимость Тайваня. США должны прекратить разыгрывать «тайваньскую карту» и не использовать Тайвань для сдерживания Китая, добавила она.

«Китай примет все необходимые меры для решительной защиты национального суверенитета и территориальной целостности в свете процесса и окончательного результата законопроекта. Ни одна страна, ни одна сила и ни один человек не должны недооценивать твердую решимость, целеустремленность и возможности китайского правительства и китайского народа по защите национального суверенитета и территориальной целостности, а также по осуществлению национального воссоединения и омоложения», — заявила Мао.

Подчеркнув, что в мире существует только один Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, Мао заявила, что Китай будет решительно добиваться полного национального воссоединения.