Новосибирск, , 05:54 — REGNUM В Новосибирской области назначен главный архитектор региона. Им стал Иван Фаткин, который занимал должность заместителя начальника управления архитектурно — художественного облика Новосибирска. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве строительства области.

Иван Фаткин Министерство строительства Новосибирской области

По официальным данным, Иван Фаткин окончил Новосибирскую государственную архитектурно — художественную академию по специальности «Дизайн архитектурной среды». С 1997 года он работал в организациях, специализирующихся в сфере архитектурного проектирования и дизайна, а с 2013 года — в органах исполнительной власти региона. С 2016 года был главным художником Новосибирска, с 2019 по 2022 год — заместителем начальника управления архитектурно — художественного облика Новосибирска - начальником отдела формирования городской среды.

Отметим, что должность главного архитектора в Новосибирской области появилась пять лет назад. До 2022 года пост занимал приехавший из Череповца Александр Авсейков.