Селемджинский район, Амурская область, 16 сентября, 2022, 05:52 — ИА Регнум. Прокуратура Амурской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о краже золота. Под суд пойдут двое жителей региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября в пресс-службе надзорного ведомства.

(сс) kaisender Золото

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Мужчины, работая на золотодобывающем предприятии, ежедневно присваивали себе часть вещества, из которого потом получали химический концентрат золота. Накопив почти 500 граммов, в которых содержалось около 300 граммов драгоценного металла, работники вынесли его с фабрики и перевезли в город Февральск. Стоимость присвоенного амурчанами драгоценного металла оценивается примерно в 1 млн рублей.

Металл изъяли сотрудники УФСБ, возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража по предварительному сговору, в особо крупном размере»). Материалы будут переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Амурской области были осуждены за кражу и незаконное хранение драгоценных металлов четыре жителя региона. Они присваивали себе часть драгметалла с выработок, количество чистого драгметалла составляло примерно 3 кг, его стоимость — более 14,4 млн рублей. Городской суд Райчихинска приговорил двоих похитителей золота к 4 годам лишения свободы условно, двоих других — к 4,5 годам.