Москва, 16 сентября, 2022, 05:49 — ИА Регнум. В пятницу, 16 сентября, в Москве облачно, дождь, местами сильный, температура воздуха до +16… +18 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дожди в Москве

В ночь на 17 сентября в столице облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха +9… +11 °C.

Ветер южный, юго-западный 6−11 м/с, при порывах до 15 м/с. Атмосферное давление 737 (-1) мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +15… +20 °C днём. Ночью — +6… +11 °C.

В субботу, 17 сентября, днём в столице ожидается +16… +18 °C, по области +15… +20 °C, облачно прояснениями, местами небольшой дождь, порывистый ветер, атмосферное давление 738 (+1) мм рт. ст. Ночью в регионе ожидается +6… +11 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на пятницу, 16 сентября, из-за прогнозируемого сильного дождя и ветра.