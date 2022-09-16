Петропавловск-Камчатский, , 05:49 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Солодов во время своей прямой линии 15 сентября прошёл проверку на полиграфе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Диаграмма «полиграфа» фото wikimedia.org

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Проверку на детекторе лжи в прямом эфире для главы региона организовала капитан внутренней службы ФКУЗ МСЧ-41 ФСИН России Анастасия Беренгард.

Подключенный к полиграфу Солодов ответил на вопросы, любит ли он Камчатку, поддерживает ли он спецоперацию, планирует ли строить карьеру в Кремле, есть ли у него дополнительные источники дохода, есть ли у него высокие покровители в федеральной власти, есть ли у него активы за рубежом.

Анастасия Беренгард отметила волнение губернатора края при прохождении проверки на полиграфе. При ответе на некоторые вопросы у Солодова повышалось давление, это объяснили волнительностью момента и длительностью прямого эфира. В целом, как отметила капитан внутренней службы ФКУЗ МСЧ-41 ФСИН России, глава региона добровольно и открыто отвечал на вопросы.

«Всегда отвечаю честно. Не всегда то, что хотят услышать граждане, но всегда стараюсь говорить, как есть», — сказал Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, во время прямой линии губернатора Камчатки Владимира Солодова к нему обратилась мать ребёнка-инвалида с вопросом об улучшении жилищных условий, а сын, пришедший с ней в студию попросил селфи с главой региона.