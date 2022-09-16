Токио, , 05:48 — REGNUM Во время трансляции, приуроченной к открытию выставки Tokyo Game Show 2022, Capcom показала новый трейлер загружаемого дополнения (DLC) Winters’ Expansion к хоррор-игре Resident Evil Village. Ролик был опубликован 15 сентября на портале GamesRadar.

Обложка компьютерной игры Resident Evil Village

В новом ролике разработчики продемонстрировали игровой процесс будущего DLC, которое, в частности, добавит в игру режим от третьего лица. Кроме того, Resident Evil Village также получит дополнение Shadows of Rose, которое расскажет историю о приключениях дочери главного героя игры Итана Винтерса по имени Розмари. Его события развернутся спустя 16 лет после событий Resident Evil Village.

Напомним, релиз DLC Winters’ Expansion состоится 28 октября 2022 года. Оригинальную Resident Evil Village Capcom выпустила 2 мая 2021 года.

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