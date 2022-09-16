Пекин, , 05:45 — REGNUM Список из 50 лауреатов премии Xplorer 2022 года, которая присуждается молодым ученым, работающим полный рабочий день в Китае, был представлен в Поднебесной, причем самый молодой лауреат родился в 1990-х годах, сообщает 15 сентября агентство Синьхуа.

Ученый Цитата из кф Назад в будущее. реж Роберт Земекис. 1985. США

В этом году область медицинских наук была вновь включена в категорию премии, и пять клинических исследователей были удостоены этой награды. По словам организаторов, каждый победитель получит в общей сложности 3 млн юаней (около $430 000) в течение следующих пяти лет от Фонда Tencent.

Премия Xplorer была совместно учреждена в 2018 году председателем и генеральным директором Tencent Пони Ма и 14 учеными для поддержки специалистов в области науки возрастом до 45 лет, работающих полный рабочий день на материковой части Китая, в Гонконге и Макао, в 10 областях фундаментальной науки и передовых технологий, включая математику и физику, передовые производство, а также энергетика и экологические науки.

Лауреат премии в категории «Информационные и электронные технологии» Ван Гуанъюй, является первым лауреатом премии, родившимся в 1990-х годах. Ее исследовательская работа была сосредоточена на внедрении технологий искусственного интеллекта в медицинское лечение.

Специалист по полупроводникам Мэй Пэйжань, является первым лауреатом премии из Макао. Ученые-материаловеды Инь Сяобо и Фань Чжиюн из Гонконга были награждены за их вклад в передовые междисциплинарные исследования. По словам организаторов, по состоянию на 2022 год премия Xplorer профинансировала 200 перспективных молодых ученых.