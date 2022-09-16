Валуйки, Белгородская область, , 05:42 — REGNUM Электроснабжение в городе Валуйки Белгородской области, которое было нарушено в результате обстрелов со стороны ВСУ в ночь на 16 сентября, удалось восстановить. Об этом написал в своем телеграм-канале заместитель главы региона Константин Полежаев.

Электричество © ИА REGNUM

Кроме того, электричество вернули и в села, которые находятся рядом с городом и которые также оставались без света.

«В 04:10 (совпадает с мск) электроснабжение Валуек и близлежащих сел восстановлено. Подано напряжение на объекты водоснабжения и водоотведения. По мере наполнение систем водоснабжение в ближайшее время будет восстановлено в полном объеме», — отметил Полежаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков написал об обстреле, которому подверглись Валуйки. Кроме того, чиновник сообщил о гибели одного и ранении двоих человек в результате случившегося в городе.

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