Макао, Китай, 16 сентября 2022, 05:38 — REGNUM Предварительная оценка валютных резервов Макао составила 212,9 млрд патак (около $26,34 млрд) на конец августа 2022 года, сообщил валютный надзорный орган специального административного района (САР), передает 15 сентября агентство Синьхуа.

Макао
Макао

Последние статистические данные Монетарного управления Макао показали, что резервы увеличились на 1,4% по сравнению с пересмотренным значением в 210,0 млрд патак (около $25,97 млрд) за предыдущий месяц.

Взвешенный по торговле индекс эффективного обменного курса для патаки вырос на 0,36 пункта в месячном исчислении и на 7,11 пункта в годовом исчислении до 110,3 пункта в прошлом месяце.