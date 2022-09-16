Макао, Китай, 16 сентября, 2022, 05:38 — ИА Регнум. Предварительная оценка валютных резервов Макао составила 212,9 млрд патак (около $26,34 млрд) на конец августа 2022 года, сообщил валютный надзорный орган специального административного района (САР), передает 15 сентября агентство Синьхуа.

Макао

Последние статистические данные Монетарного управления Макао показали, что резервы увеличились на 1,4% по сравнению с пересмотренным значением в 210,0 млрд патак (около $25,97 млрд) за предыдущий месяц.

Взвешенный по торговле индекс эффективного обменного курса для патаки вырос на 0,36 пункта в месячном исчислении и на 7,11 пункта в годовом исчислении до 110,3 пункта в прошлом месяце.