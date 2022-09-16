Пекин, , 05:34 — REGNUM Государственный штаб Китая по борьбе с наводнениями и ликвидации последствий засухи активировал режим чрезвычайной ситуации IV уровня в северо-восточной провинции Ляонин, поскольку тайфун «Муифа» продолжает двигаться на север после своего второго обрушения на сушу, сообщает 15 сентября агентство Синьхуа.

Тайфун Ecofiscal.ca

С вечера 14 сентября по утро 16 сентября тайфун «Муифа» последовательно шел от города Чжоушань провинции Чжэцзян до шанхайского района Фэнсянь. Согласно метеорологическому прогнозу, тайфун будет сохраняться над сушей в течение относительно длительного времени. Ожидается, что он пройдет через Цзянсу и Шаньдун, а затем направится на север к прибрежным районам восточных, северных и северо-восточных регионов страны.

Местным властям было рекомендовано усилить мониторинг в режиме реального времени и работу по предотвращению стихийных бедствий, а также настоятельно призвать людей и суда возвращаться в гавани или искать убежище. В Китае действует четырехуровневая система экстренного реагирования на наводнения, причем уровень I является самым суровым.