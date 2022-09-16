Циндао, Китай, , 05:30 — REGNUM Тайфун «Муифа» обрушился на прибрежные районы города Циндао провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает 16 сентября агентство Синьхуа.

Тайфун Pxhere.com

Вблизи центра скорость ветра тайфуна достигала 82,8 км/час, а атмосферное давление в его центре составляло 990 гектопаскалей в момент его прихода на сушу.

Ранее тайфун «Муифа» обрушился на побережье Чжоушаня в восточно-китайской провинции Чжэцзян 14 сентября. Второй раз тайфун обрушился на сушу около 15 сентября в шанхайском районе Фэнсянь. Эир уже 12-й тайфун в этом году в Китае.