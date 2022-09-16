Южно-Сахалинск, 16 сентября, 2022, 05:29 — ИА Регнум. На Сахалине в кунаширском проливе рыбаки обнаружили мёртвого кашалота. Видео очевидцев опубликовал телеграм-канал «Рыбаки Сахалина».

Jber.jb.mil Мёртвый кашалот

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Предполагается, что огромный кашалот запутался в сетях и умер. Автор уточнил, что на хвосте млекопитающего видно напутанные верёвки.

«Во здоровый!» — прокомментировал автор видео.

Как сообщало ИА REGNUM, рыба в реке Пугачёвка в Макаровском районе на Сахалине погибла из-за нехватки растворенного в воде кислорода, такие выводы экспертов глава Росприроднадзора Светалан Радионова опубликовала в своём телеграм-канале.