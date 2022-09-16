Токио, , 05:29 — REGNUM В рамках трансляции, приуроченной к началу выставки Tokio Game Show Capcom назвала дату начала закрытого бета-тестирования игры Street Fighter 6. Об этом 16 сентября сообщил портал Eurogamer.

Street Fighter V Скриншот с YouTube

Во время стрима разработчики показали новый трейлер шестой части Street Fighter с моментами игрового процесса и сообщили, что в этой игре серии вернутся некоторые старые бойцы, такие, как Кен Мастерс, Бланка, Далсим и Э. Хонда. Закрытые бета-тесты пройдут с 7 по 10 октября 2022 года, принять участие в них смогут пользователи PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК (Steam). Разработчики отметили, что владельцам всех платформ будет доступна кросс-игра (владельцы устройств смогут играть друг с другом).

Напомним, Capcom анонсировала Street Fighter 6 21 февраля 2022 года. Пятая часть серии вышла 16 февраля 2016-го, т.е. за шесть лет до анонса шестой, релиз которой, как ожидается, состоится в 2023 году.

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