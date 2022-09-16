Нерюнгри, Якутия, 16 сентября, 2022, 05:32 — ИА Регнум. В даче взятки обвиняется житель города Нерюнгри. Мужчина пытался подкупить представителя правоохранительных органов, чтобы он разрешил ему продолжать продавать спиртное, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября в пресс-службе прокуратуры Якутии.

Взятка

Читайте также: В Якутии врач пойдёт под суд за взятки и служебные подлоги

Общая сумма взяток, которые были переданы в 2018–2020 годах сотруднику городского отдела внутренних дел, составляла 3 млн рублей. Деньги передавались через посредника за покровительство предпринимателю, который торговал в Нерюнгри спиртным. От правоохранителя требовалось закрыть глаза на незаконность деятельности бизнесмена.

Дело возбуждено по статье 219 Ук РФ («Дача взятки»), оно расследовано. Обвинительное заключение в отношении предпринимателя сформировано и будет передано в суд.

«В ходе расследования уголовного дела по ходатайству следствия судом на имущество обвиняемого, в том числе квартиры, земельные участки и автомобиль марки «Lexus LX 570» наложен арест на сумму свыше 13 млн рублей», — также пояснили в прокуратуре.

По информации пресс-службы УМВД по Якутии, в мае 2022 года данный сотрудник был уволен за другое дисциплинарное нарушение, порочащее честь сотрудника органов внутренних дел.

Как сообщало ИА REGNUM, жителя Якутии, работавшего врачом в городской больнице посёлка Айхал, обвиняют во взяточничестве и подлоге. Мужчина выдавал пациентам фиктивные больничные.