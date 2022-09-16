Пекин, , 05:25 — REGNUM Снижение налогов и сборов в Китае, а также отсрочки вносят оживление в игроков рынка страны, сообщает 15 сентября агентство Синьхуа.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным Государственного налогового управления Китая, накопленные в стране налоговые возвраты, снижение налогов и сборов, а также отсрочки уплаты налогов и сборов в этом году превысили 3,3 трлн юаней ($477,56 млрд) к 31 августа. Эта льготная политика привела к ослаблению финансовой нагрузки на предприятия, свидетельствуют данные счетов-фактур по налогу на добавленную стоимость (НДС).

С апреля по август выручка от продаж предприятий, получивших возмещение НДС по кредиту, увеличилась на 6,9% в годовом исчислении, что на 4,6 процентных пункта выше, чем у предприятий, не получивших такого возмещения.

За тот же период выручка от продаж производственных предприятий, получивших возмещение НДС, увеличилась на 7,5% в годовом исчислении, что на 4,2 процентных пункта выше, чем у предприятий, не получивших такого возмещения. Малые и микропредприятия являются основными бенефициарами пакета льгот по налогам и сборам в стране, на их долю приходится 93,1% налогоплательщиков, получивших возмещение НДС в период с апреля по август.