Вашингтон, 16 сентября 2022, 05:25 — REGNUM В новый пакет военной помощи нацистскому киевскому режиму на $600 млн, подготовленный администрацией США, войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, высокоточные артиллерийские снаряды, а также противоартиллерийские радиолокационные станции (РЛС) и системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба Пентагона.
По данным Министерства обороны США, помимо ракет для РСЗО, Киев получит 36 тысяч артиллерийских снарядов калибра 105 мм, одну тысячу высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 мм, стрелковое оружие с боеприпасами, противопехотные мины Claymore. В списке также числятся четыре противоартиллерийские РЛС, четыре грузовика, восемь прицепов для перевозки тяжёлой техники, подрывные средства и средства разминирования, приборы ночного видения.
Отдельным блоком выделена «экипировка для холодной погоды и другое походное снаряжение».
В Пентагоне отмечают, что киевскому режиму с 2014 года было выделено порядка $17,9 млрд военной помощи, с начала российской военной спецоперации на территории б. УССР — более $15,1 млрд.
Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден поручил выделить киевскому режиму дополнительную военную помощь в виде «оборонной продукции и услуг» на сумму до $600 млн.
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