Бишкек, , 05:25 — REGNUM Киргизские пограничники подверглись обстрелу со стороны таджикских военнослужащих сразу в нескольких местах на границе двух республик, сообщили в пресс-центре пограничной службы Киргизии.

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В сообщении отмечается, что инциденты с применением стрелкового оружия, включая пулеметы, произошли в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо и Кум-Мазар и Орто-Боз. Кроме того, по утверждению киргизской стороны, таджикские военные, используя минометы, совершили обстрел на участке заставы «Кок-Таш» Баткенского пограничного отряда.

Еще одним объектом, который подвергся обстрелу, стала киргизская погранзастава «Самаркандек». В ведомстве добавили, что ситуация на границе характеризуется как напряженная и подразделения погранслужбы Киргизии, которые несут службу на указанном участке, переведены на усиленный режим.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября пограничная служба Киргизии заявила о том, что на границе республики с Таджикистаном с таджикской стороны были замечены стрелявшие по мирному населению и жилым домам бородатые мужчины в черной одежде, не имеющие знаков отличия.

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