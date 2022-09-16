Южно-Сахалинск, 16 сентября, 2022, 05:02 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске утром 16 сентября поступило сообщение о пожаре в доме инвалидов. На место выехали шесть единиц техники и 23 сотрудника МЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Lennart Tange Короткое замыкание

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Уже через семь минут пожарный расчет был на месте. Выяснилось, что в здании произошло короткое замыкание без последующего горения.

23 человека эвакуировались самостоятельно. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноперекопском районе Ярославля мужчина скончался во время пожара в доме №14 по улице 8 Марта.