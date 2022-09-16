Вашингтон, 16 сентября, 2022, 04:58 — ИА Регнум. Сенат Конгресса США 15 сентября единогласным решением утвердил на новую должность посла по особым поручениям, курирующего сферу цифровой политики и киберпространства, бывшего морпеха Натаниэля Фика. Заседание транслировалось на сайте верхней палаты законодательного органа.

Цитата к/ф «Матрица». реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США Киберпространство

45-летний Фик, в прошлом служивший в корпусе американской морской пехоты и занимавший руководящие посты в нескольких технологических компаниях, станет первым послом по особым поручениям, курирующим сферу цифровой политики и киберпространства. Он возглавит созданное в структуре Госдепартамента США в апреле Бюро по киберпространству и цифровой политике, которое займётся вопросами международной безопасности в киберпространстве, международной цифровой политики и цифровой свободы.

Фика кандидатом на этот пост в начале июня выдвинул президент США Джо Байден. В ближайшее время новоиспечённый «дипломат», назвавший своими ключевыми задачами противодействие России и Китаю в киберпространстве и реализацию принципа сдерживания, будет приведён к присяге.