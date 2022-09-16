Новокузнецк, Кемеровская область, 16 сентября, 2022, 04:54 — ИА Регнум. Чем ближе зима, чем больше сложностей у европейской экономики, возросшей на дешевом российском сырье, тем больше примирительных речей и посылов из Европы. Такое мнение ИА REGNUM высказал политолог из Новокузнецка Андрей Полухин.

Иван Шилов ИА REGNUM Схватка России и Запада

«Отсюда и Шольц заявил, что Путин не изменил своей позиции по [бывш. УССР], но вести диалог необходимо, и читатели Spiegel раскритиковали главу ЕК фон дер Ляйен за слова о «наказании» России, и в Европе начинается битва за российскую нефть… Только какое это имеет значение? Европа давно экономический гигант и политический карлик, геополитическая колония США. Будут делать то, что скажут из Вашингтона и Лондона. Сейчас на этой волне идёт грандиозное перемещение богатств из континентальной Европы в Америку. США всё устраивает. Смены существующего курса пока не видно. В этой ситуации важнее то, что делаем мы. А мы должны себя укреплять и приспосабливаться к новым реалиям жизни в мире без Запада. Уверен, что Запад и особенно США на грани краха. Вопрос лишь когда и в какой форме», — подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент России Владимир Путин не изменил своей позиции по событиям на территории бывш. УССР, но вести диалог необходимо.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе телефонного разговора с главой России Шольц потребовал полного вывода российских войск с территории бывшей УССР. Иными словами, он потребовал признать поражение в бывш. УССР, отказаться от целей СВО и отступить при сохранении колоссальной угрозы для России со стороны бандеровцев.

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