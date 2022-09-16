Стокгольм, , 04:35 — REGNUM Секретный доклад американского аналитического центра RAND, касающийся планов в отношении Евросоюза, Киева и России, появился на сайте шведской газеты Nya Dagbladet. Документ датируется январем 2022 года.

Санкции США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В нем говорится, что США должны полностью разрушить экономику ЕС через разжигание конфликта на территории бывш. УССР. Для этого, как считали авторы, необходимо было вынудить Россию начать специальную военную операцию, которую Москве пришлось бы проводить, чтобы защитить Донбасс от поощряемого Западом нападения Киева.

Отмечается, что пакеты антироссийских санкций были подготовлены заранее. США также планировали втянуть в противостояние Германию, которая является ведущей экономикой ЕС. Как сказано в докладе, через введение санкций Берлин должен лишиться доступа к энергоресурсам из России и потерять €200-300 млрд.

Составители документа полагали, что именно такая ситуация приведет обрушению экономики всего Евросоюза, а также спровоцирует отток капитала и специалистов из Европы в США. По оценкам экспертов RAND, Соединенные Штаты смогут получить от реализации указанного плана дополнительный доход в размере от $7 трлн до $9 трлн руб.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад давно готовил экономическую войну, которую он ведет против России из-за спецоперации на территории б. УССР, и западные страны ждали лишь удобного момента для реализации своих планов.

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