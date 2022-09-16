Вашингтон, , 04:29 — REGNUM Приключенческая ролевая экшн-игра Tunic, которую некоторые геймеры сравнивают с The Legend of Zelda и Dark Souls, может получить продолжение. Об этом 15 сентября сообщил портал PCGamesN.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Эндрю Шоулдис, разрабатывавший игру на протяжении семи лет, в разговоре с журналистами отметил, что пока он не планирует анонсировать дополнения к Tunic, поскольку собирается немного отдохнуть. «У меня не было отпуска семь лет!» — подчеркнул Шоулдис, добавив, что, тем не менее, даже во время отдыха он не сможет «перестать думать о секретах в играх».

«Поэтому я чувствую, что в какой-то момент в будущем, будь то Tunic 2 или что-то совершенно другое, я действительно хочу снова поработать над игрой с секретами», — заявил разработчик.

Для справки: Эндрю Шоулдис разрабатывал Tunic в одиночку, идея о подобном проекте пришла ему в 2015 году. Релиз игры состоялся 16 марта 2022-го на ПК и Mac, а также на консолях Xbox One, Xbox Series X/S. На PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch игра выйдет 27 сентября 2022-го. Tunic также присутствует в каталоге Xbox Game Pass.

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