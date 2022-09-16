Тюмень, , 04:14 — REGNUM В Тюменской области 18 казачьих обществ, 255 народных дружин, в их составе — 1862 человек. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Сибирские казаки Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени состоялось заседание рабочей группы по делам казачества региона под руководством заместителя губернатора Павла Белявского.

«Традиционно тюменское казачество привлекается к обеспечению безопасности, воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Родине, сохранению исторической памяти и противодействию фальсификации российской истории», — отметил Павел Белявский.

Отмечается, что в 2022 году в Ишиме открылся казачий молодежный центр дополнительного образования с участием 250 подростков. Казачья народная дружина города Тобольска заняла первое место в конкурсе на звание «Лучшая народная дружина».

По итогам заседания были приняты решения по реализации в регионе Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества на ближайшие годы.

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