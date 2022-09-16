Кемерово, 16 сентября, 2022, 04:14 — ИА Регнум. Установленная в парке Победы имени Г. К. Жукова в городе Кемерово стела «Город трудовой доблести» сейчас находится в строительных лесах. В мэрии муниципалитета отметили, что идёт её облицовка гранитом.

Анна Алябьева ИА REGNUM Кемерово

«Она будет в трёх цветах — тёмное основание, белый шпиль и рубиновые пилоны, символизирующие звезду Ордена Победы», — уточнили в администрации.

Реконструкция продолжается и в самом парке. Здесь появились несколько локаций, часть отреставрированной военной техники.

По официальным данным, общая готовность парка к открытию — 75%. Открытие стелы запланировано на ноябрь и приурочено к 80-летию окружения советскими войсками фашистских полчищ под Сталинградом.

Напомним, что в сентябре 2021 года городу Кемерово было присвоено федеральное звание «Город трудовой доблести».