Тобольск, Тюменская область, , 03:57 — REGNUM Департамент здравоохранения Тюменской области принёс извинения блокаднице Лилии Генераловой, получившей на юбилей выплату в 300 рублей. Ведомство сделало официальное заявление.

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«Руководство департамента с большим уважением относится к событиям Великой Отечественной войны и чтит подвиг людей, одержавших великую Победу. Анализируя историю с поздравлением ветерана, жителя блокадного Ленинграда, департамент считает подобное неприемлемым и приносит искренние извинения Лилии Петровне и её родственникам. Руководство областной больницы № 3 также разобралось в причинах сложившейся ситуации, принимают ряд мер для недопущения подобных инцидентов», — говорится в официальном ответе тюменского депздрава.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в тюменском городе Тобольске блокаднице на 85-летний юбилей от больницы №3, откуда она ушла на пенсию, подарили 300 рублей. Причём юбилей Лилия Генералова отметила 29 апреля. Выплату в «подарок» она получила лишь в сентябре, так как «кто-то по ошибке не внес её в список именинников». К тому же она в документах расписалась за 500 рублей, и рядом было написано «минус 200 рублей». Ей пояснили, что 500 рублей выделено, но дадут только 300, потому что 200 рублей сняли в качества налога за подарок на 9 Мая.