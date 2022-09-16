Нью-Йорк, США, 16 сентября, 2022, 03:48 — ИА Регнум. Проекты Великобритании о помощи жителям Африки через выращивание съедобных насекомых вряд ли уберут проблему голода на африканском континенте, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации, посвященном продовольственной ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

По мнению дипломата, такие идеи британской стороны циничны.

«В начале сентября ознакомились со статьей в газете Guardian о британских проектах по содействию африканцам в выращивании съедобных насекомых. Сегодня на одном из мероприятий услышали, что такие проекты поддерживает и Всемирный банк со ссылкой на дороговизну удобрений. Вряд ли подобный циничный подход решит проблему», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в микроблоге Европейской комиссии появилась запись, в которой было сказано, что в ЕС были одобрены для употребления в пищу домашние сверчки, желтые мучные черви и мигрирующая саранча. Такое решение вызвало волну возмущения в странах Евросоюза.

15 сентября в парламенте Румынии был зарегистрирован законопроект, запрещающий использование насекомых при производстве продуктов питания для людей.