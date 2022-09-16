Москва, 16 сентября, 2022, 03:45 — ИА Регнум. Желающих выступить исполнителем по госконтракту, заказчиком в котором выступает Генпрокуратура России, не нашлось. IT-тендер с начальной ценой более 399 млн рублей признан не состоявшимся, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Иван Шилов ИА REGNUM IT

На участие в тендере, в ходе которого должен был определиться исполнитель на доработку типовых программ «1С: Предприятие» и создание комплекса автоматизированных информационных систем финансово-хозяйственной деятельности органов прокуратуры, не было подано ни одной заявки.

Напомним, контракт планировали профинансировать средствами госбюджета. Работы нужно было завершить по графику, часть из них — до первой декады мая 2023 года.

Целью доработок было продолжение цифровой трансформации надзорного ведомства, которая распланирована до 2025 года.