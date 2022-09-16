Красноярск, , 03:42 — REGNUM В пятницу, 16 сентября, в Красноярске переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +12… +14 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Красноярск. Осенняя набережная Андрей Никитин © ИА REGNUM

В 7:20 на Театральной площади было +3 °C.

Ночью с 16 на 17 сентября ожидается до +3… +6 °C, облачно, без осадков.

Скорость северо-восточного ветра 2−7 м/с. Давление — 744 (0) мм рт. ст.

В субботу, 17 сентября, в Красноярске до +12… +14 °C, облачно, небольшой кратковременный дождь. Ночью — до +3… +7 °C, переменная облачность, без осадков.

В воскресенье, 18 сентября, в Красноярске ожидается до +14… +16 °C днём и до +1… +6 °C ночью. Небольшая облачность, без осадков.

По данным Среднесибирского УГМС, 16 сентября на юге Таймырского муниципального района (МР), в Туруханском районе местами ожидается сильный западный ветер, при порывах 15−20 м/с, местами до 22−27 м/с. В Туве местами ожидаются сильные, в горных и селеопасных районах очень сильные дожди.

16 сентября в Хакасии и Туве местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса. в Туве местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса.

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