Ханты-Мансийск, 16 сентября, 2022, 03:36 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело по факту смерти 15-летней девочки при пожаре. Об этом сообщает СУ СКР по ХМАО.

Пресс-служба СУ СКР по ХМАО На месте трагедии

По предварительным данным, вечером 15 сентября произошло возгорание в производственно-бытовом здании по ул. Строителей Ханты-Мансийска. По некоторым данным строение использовалось как автомойка и шиномонтаж, и как нелегальное общежитие. После ликвидации открытого огня в жилом помещении на втором этаже здания, обнаружено тело 15-летней местной жительницы, проживавшей по указанному адресу.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Следователи выясняют все обстоятельства трагедии, в том числе условия проживания девочки и причины возгорания.

По информации ГУ МЧС по ХМАО, за первое полугодие в Югре произошло 1194 пожара (на 12% меньше, чем за аналогичный период 2021 года), погибли в огне 27 человек (на 8% меньше), травмировалось 60 человек (рост на 3,4%).