Ростов-на-Дону, 16 сентября, 2022, 03:31 — ИА Регнум. Сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив «Цимлянский» из города Цимлянска, работающий в своей сфере уже более 19 лет, обратился с иском о самобанкротстве. Заявление арбитражем Ростовской области пока к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Исковое заявление в базе суда появилось 14 сентября 2022 года. Сумма долга не приводится.

Кооператив был учрежден в марте 2003 года. Его руководитель — Игорь Гуляев.

Напомним, также арбитраж Кемеровской области прекратил производство по банкротному иску, поданному к потребительскому кооперативу «Доверие», который два года числится в стадии ликвидации. У КПК не нашлось достаточно средств для финансирования процедуры.

Также в феврале 2022 года Центробанк России потребовал банкротства тверского кредитного потребительского кооператива «Надёжные сбережения». Иск был возвращён заявителю.

В России с 1 апреля по 1 октября 2022 года действует мораторий на возбуждение банкротных производств (за рядом исключений).