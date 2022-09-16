Анкара, , 03:26 — REGNUM Совместный координационный центр (СКЦ) одобрил выход из портов на территории б. УССР еще пяти судов с продовольствием в рамках реализации «продуктовой сделки», говорится в сообщении СКЦ.

Порт Иван Шилов © ИА REGNUM

Они должны будут перевести в общей сложности 69 600 тонн зерна и других сельскохозяйственных продуктов. Выход судов запланирован на 16 сентября. Сухогруз Breeze с 47 200 тоннами рапса отправится из Одессы в Гамбург. Кроме того, Одессу покинет судно CS Cihan с 6400 тонн соевых бобов для Египта.

Из Черноморска в Румынию направится сухогруз Annabella с 8500 тоннами рапса. Судно Navin Vulture выйдет из порта Южный и доставит в Грецию 7500 тонн кукурузы и ячменя. Также запланирован выход сухогруза Octopus, который должен был отправиться из Южного в Румынию с 6500 тонн кукурузы 15 сентября, но задержался.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября президент России Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерреш обсудили по телефону вопрос продления и расширения сделки по вывозу зерна с территории б. УССР.

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