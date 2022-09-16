Симферополь, 16 сентября, 2022, 03:12 — ИА Регнум. Тендер, по результатам которого должны были выбрать строительную компанию для возведения научно-технологического центра селекции, питомниководства винограда и виноделия в Крыму, отменён. Он был объявлен ещё в июне, но в сроки проведения вносились корректировки. Победителя на торгах с начальной ценой более 3,2 млрд рублей должны были определить в сентябре 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Виноград

В карточке торгов появилась запись — «определение поставщика отменено». Причин этого в документации не указано.

Это была не первая попытка выбрать подрядчика. В 2021 году схожий тендер стартовал с начальной ценой около 3 млрд рублей.

Напомним, построить объект, финансируемый средствами бюджета, должны были за 1080 дней и при авансе — 50%. Участок под центр находится на балансе государственного НИИ виноградарства и виноделия «Магарач» РАН.