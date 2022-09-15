Бразилиа, 16 сентября, 2022, 02:53 — ИА Регнум. Специальная военная операция на территории бывш. УССР могла бы не начаться, если бы Североатлантический альянс отказался от стремлений сделать Киев своим членом. Об этом заявил президент Бразилии Жаир Болсонару, сообщает газета Folha de Sao Paulo.

Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil Жаир Болсонару

По словам бразильского лидера, расширение НАТО через использование территории б. УССР позволило бы альянсу разместить ядерные ракеты так, что время их полета до Москвы уменьшилось бы до нескольких минут. Болсонару считает, что такая угроза не могла не волновать президента России Владимира Путина.

Глава Бразилии также сравнил эту ситуацию с Карибским кризисом 1962 года, когда Советский Союз разместил на Кубе баллистические ракеты. Вместе с тем он напомнил, что тогда СССР и США удалось урегулировать конфликт дипломатическим путем через взаимные уступки, и Москва убрала свои ракеты с кубинской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае бывший президент Бразилии и кандидат в новой кампании за кресло главы государства Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Соединенные Штаты, а также ЕС, могли и должны были предотвратить эскалацию на территории б. УССР, предоставив России гарантии, что Киев не вступит в НАТО.