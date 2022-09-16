Вашингтон, , 02:19 — REGNUM Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с призывом принять законопроекты, призванные ужесточить ответственность владеющих социальными сетями компаний за публикацию на их платформах призывов к насилию и сообщений, разжигающих ненависть. Об этом он заявил во время выступления в Белом доме на саммите по проблемам насилия в Соединённых Штатах.

Джо Байден Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Джо Байден «Я призываю Конгресс к тому, чтобы он ликвидировал особый иммунитет для компаний в сфере социальных медиа и ввёл в отношении всех них более жёсткие требования в плане прозрачности».

Президент повторил свои ранние заявления о необходимости «вести борьбу за душу страны» и потребовал привлечь «к ответственности за распространение ненависти и разжигание насилия» платформы социальных медиа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден проведёт в Белом доме саммит, посвящённый выработке стратегии по борьбе с насилием на почве ненависти в стране, в котором также запланировано участие вице-президента Камалы Харрис и лидеров местных общин от Демократической и Республиканской партий.

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