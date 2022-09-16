Валуйки, Белгородская область, , 02:18 — REGNUM Город Валуйки Белгородской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ, 16 сентября сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Взрыв geralt

Он отметил, что при обстреле сработала система противовоздушной обороны. По предварительной информации, погиб один человек. Еще двое людей пострадали.

В городе также произошло возгорание восьми жилых домов и трех автомобилей. Кроме того, при обстреле получила повреждение электрическая подстанция, из-за чего было нарушено электроснабжение. Социальные объекты переведут на резервные источники питания.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября киевские боевики обстреляли в Белгородской области приграничный населенный пункт Нехотеевка. В результате атаки начался пожар в таможенном терминале.

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