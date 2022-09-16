Брюссель, , 02:01 — REGNUM Киевский режим должен получать «все необходимое» для ВСУ вооружение, заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 15 сентября в интервью телеканалу Bloomberg.

Урсула фон дер Ляйен Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

С таким призывом она обратилась к западным странам после визита в Киев, где она провела переговоры с Владимиром Зеленским. Фон дер Ляйен отметила, что обсуждала с ним создание «платформы по восстановительным работам на территории бывш. УССР, к которой могли бы подключаться не только власти других стран, но и частные лица».

Глава ЕК добавила, что 25 октября в Берлине состоится первая конференция, посвященная мерам поддержки реконструкции в б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что для ЕС пока преждевременно «мириться» с Россией. По ее мнению, Москва якобы «понесет поражение, а Евросоюз выиграет».

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