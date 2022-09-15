Брюссель, 16 сентября, 2022, 02:01 — ИА Регнум. Киевский режим должен получать «всё необходимое» для ВСУ вооружение, заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 15 сентября в интервью телеканалу Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Урсула фон дер Ляйен

С таким призывом она обратилась к западным странам после визита в Киев, где она провела переговоры с Владимиром Зеленским. Фон дер Ляйен отметила, что обсуждала с ним создание «платформы по восстановительным работам на территории [бывш. УССР], к которой могли бы подключаться не только власти других стран, но и частные лица».

Глава ЕК добавила, что 25 октября в Берлине состоится первая конференция, посвященная мерам поддержки реконструкции в б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что для ЕС пока преждевременно «мириться» с Россией. По ее мнению, Москва якобы «потерпит поражение, а Евросоюз выиграет».