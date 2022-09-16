Мурманск, , 01:51 — REGNUM Экипажи смешанного авиационного полка дальней авиации, дислоцированного в Мурманской области, провели для участников движения «Юнармия» комплексные показные занятия по выживанию и оказанию взаимопомощи с использованием бортовых аварийных запасов и подручных средств. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отряд «Юнармии» Светлана Иванова © ИА REGNUM

Военные лётчики вместе с участниками подшефного юнармейского отряда «Экипаж» на практике отработали задачи выживания, передвижения, маскировки и ориентирования на местности, а также различные способы преодоления препятствий и применение средств визуальной сигнализации, аварийных радиосредств. Совместными усилиями военнослужащих и юнармейцев был подготовлен и оборудован временный полевой лагерь.

представитель юнармейского отряда Олег Скрипников «Мы рады, что военнослужащие проводят подобные занятия для нас. Нам на практике продемонстрировали использование бортовых аварийных запасов и подручных средств. Для нас подобные мероприятия очень интересны, с большим энтузиазмом принимаем приглашения и ждём новых встреч».

В сообщении военного ведомства отмечается, что представители авиационного полка регулярно проводят подобные занятия с подшефной молодёжью.

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