Мурманск, 16 сентября 2022, 01:51 — REGNUM Экипажи смешанного авиационного полка дальней авиации, дислоцированного в Мурманской области, провели для участников движения «Юнармия» комплексные показные занятия по выживанию и оказанию взаимопомощи с использованием бортовых аварийных запасов и подручных средств. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Военные лётчики вместе с участниками подшефного юнармейского отряда «Экипаж» на практике отработали задачи выживания, передвижения, маскировки и ориентирования на местности, а также различные способы преодоления препятствий и применение средств визуальной сигнализации, аварийных радиосредств. Совместными усилиями военнослужащих и юнармейцев был подготовлен и оборудован временный полевой лагерь.
В сообщении военного ведомства отмечается, что представители авиационного полка регулярно проводят подобные занятия с подшефной молодёжью.
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